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Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси
фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

Зброя могла потрапити до Росії через Іран

Бійці 92-ї штурмової бригади відбили у росіян позицію та знайшли там упаковку боєприпасів китайського виробництва. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він також опублікував відповідні світлини.

«Сподіваюсь, фахівці розберуться в маркуванні та походженні цих боєприпасів», – написав Цаплієнко.

Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси фото 1

Журналіст уточнив, що теоретично китайські боєприпаси могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання.

Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси фото 2

Раніше виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху. 

Нагадаємо,  Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

 

 

Теги: боєприпаси Пентагон журналіст обмін

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