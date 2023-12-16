Бійці 92-ї бригади виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси

Зброя могла потрапити до Росії через Іран

Бійці 92-ї штурмової бригади відбили у росіян позицію та знайшли там упаковку боєприпасів китайського виробництва. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Він також опублікував відповідні світлини.

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«Сподіваюсь, фахівці розберуться в маркуванні та походженні цих боєприпасів», – написав Цаплієнко.

Журналіст уточнив, що теоретично китайські боєприпаси могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання.

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Раніше виробники зброї заявили про глобальний дефіцит пороху.

Нагадаємо, Україна і США підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними. Відповідну декларацію підписали Пентагон, Міністерство оборони України й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.