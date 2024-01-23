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Росіяни завдали по Києву комбінований ракетний удар: деталі

Христина Петренко
glavcom.ua
Росіяни завдали по Києву комбінований ракетний удар: деталі
Спочатку ворог запустив крилаті ракети Х-101, Х-555
Фото: EPA/UPG

Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом

Ворог вранці 23 січня завдавав комбінованого удару по Києву. Спочатку росіяни запустили крилаті ракети, а потім – балістичні. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері телемарафону.

«Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були Іскандери», – сказав він.
 
Шаманов зазначив, що кількість і точний вид ракет нададуть згодом Повітряні сили ЗСУ.
 
Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Росія вкотре атакувала Україну ракетами, зокрема одним з атакованих регіонів стала Київщина. За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено спортивний комплекс «Локомотив» у Києві. 

Окрім столиці, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули дві жінки. Наразі зафіксовано 28 поранених внаслідок ракетної атаки

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Крім того, на Дніпропетровщині через масований удар РФ загинув чоловік.Також є постраждалі.

Читайте також: Удар по Києву: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки 
 
Теги: окупанти Київщина столиця Ігор Клименко росіяни

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