Росіяни завдали по Києву комбінований ракетний удар: деталі

Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом

Ворог вранці 23 січня завдавав комбінованого удару по Києву. Спочатку росіяни запустили крилаті ракети, а потім – балістичні. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері телемарафону.

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«Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку були запущені крилаті ракети Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, імовірно, була балістика. Скоріш за все, це були Іскандери», – сказав він.



Шаманов зазначив, що кількість і точний вид ракет нададуть згодом Повітряні сили ЗСУ.



Вранці 23 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Росія вкотре атакувала Україну ракетами, зокрема одним з атакованих регіонів стала Київщина. За попередньою інформацією, влучань в об’єкти житлової та цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено спортивний комплекс «Локомотив» у Києві.

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Окрім столиці, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули дві жінки. Наразі зафіксовано 28 поранених внаслідок ракетної атаки

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Крім того, на Дніпропетровщині через масований удар РФ загинув чоловік.Також є постраждалі.