Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни

За словами Андрія Пургіна, центр міста потопає у смітті

Так званий ексспікер парламенту самопроголошеної «ДНР» Андрій Пургін заявив, що у Донецьку деградує міське середовище. Усе через росіян, котрі перебралися сюди жити. Як інформує «Главком», фрагмент інтерв’ю із Пургіним оприлюднив журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов.

Так, за словами Андрія Пургіна», в Донецьку залишилося тільки 25% корінного населення. Решта виїхали з «міста троянд», і їх замінили росіяни. А господарюють нові мешканці украй погано.

Один із засновників «ДНР» Андрій Пургін розповів: глава угруповання Пушилін і його оточення контролюють 6 заводів з виробництва питної води.



Окупаційна влада наживається на спразі людей і зробить усе, щоб ця проблема ніколи не вирішилася. pic.twitter.com/qtxxQhHdrN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 23, 2025

«Центр міста потопає у смітті. У Донецьку ніколи такого не було, навіть у 90-ті роки. Це деградаційна яма», – заявив «ексспікер парламенту» самопроголошеної «ДНР».

Нагадаємо, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.