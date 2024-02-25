Пенсіонери можуть отримати 100% знижки на комуналку: кого це стосується

Щоб оформити пільгу на комуналку, необхідно звернутися у Пенсійнго фонду зі спеціальною заявою

Українці, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на пільгу

Деякі українські пенсіонери можуть зовсім не платити за комунальні послуги. Для цього вони мають підпадати під певні вимоги. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Хто має право на знижку

Знижка 100% надається на житлово-комунальні послуги, а також на покупку твердого рідкого палива та зрідженого газу. Щоб її отримати, пенсіонер, зокрема, має проживати у сільські місцевості.

При цьому фінансовий стан громадянина має визначатися як недостатній. Тобто середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, у розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, яка надає право на податкову соціальну пільгу.

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Користуватись пільгою мають право колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Важливо, що члени сім’ї пільговика зазначену знижку не отримують.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, необхідно звернутися у Пенсійнго фонду зі спеціальною заявою. При собі потрібно мати пакет документів, а саме:

посвідчення особи;

довідку про місце реєстрації;

трудову книжку або довідку, яка засвідчує роботу заявника.

Подати заяву можна також в онлайн-форматі через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

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Нагадаємо, що деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості.

Раніше Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.