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Пенсіонери можуть отримати 100% знижки на комуналку: кого це стосується

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пенсіонери можуть отримати 100% знижки на комуналку: кого це стосується
Щоб оформити пільгу на комуналку, необхідно звернутися у Пенсійнго фонду зі спеціальною заявою
фото: Depositphotos

Українці, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості, мають право на пільгу

Деякі українські пенсіонери можуть зовсім не платити за комунальні послуги. Для цього вони мають підпадати під певні вимоги. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Хто має право на знижку

Знижка 100% надається на житлово-комунальні послуги, а також на покупку твердого рідкого палива та зрідженого газу. Щоб її отримати, пенсіонер, зокрема, має проживати у сільські місцевості.

При цьому фінансовий стан громадянина має визначатися як недостатній. Тобто середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, у розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, яка надає право на податкову соціальну пільгу.

Користуватись пільгою мають право колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні та фармацевтичні працівники;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв, бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Важливо, що члени сім’ї пільговика зазначену знижку не отримують.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, необхідно звернутися у Пенсійнго фонду зі спеціальною заявою. При собі потрібно мати пакет документів, а саме:

  • посвідчення особи;
  • довідку про місце реєстрації;
  • трудову книжку або довідку, яка засвідчує роботу заявника.

Подати заяву можна також в онлайн-форматі через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

Нагадаємо, що деякі громадяни можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг і платити всього 25% від її повної вартості.

Раніше Пенсійний фонд України пояснив, який розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї має бути для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

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Теги: комуналка пенсіонери гроші пільги

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