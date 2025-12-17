Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США

Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини

Білий дім обґрунтував ці кроки необхідністю захисту США від загроз безпеці

Президент США Дональд Трамп оголосив про розширення заборони на в'їзд до Сполучених Штатів для громадян ще семи країн, зокрема Сирії. Як зазначає Reuters, це стало частиною нової прокламації, підписаної Трампом, що розширює та посилює обмеження на в'їзд для країн з серйозними проблемами у перевірці та обміні інформацією, що стосуються національної та громадської безпеки, пише «Главком».

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року заборонено в'їзд громадянам Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану, Сирії та тим, хто має документи, видані Палестинською адміністрацією. Крім того, заборона на в'їзд до Лаосу та Сьєрра-Леоне стає повною, замість часткових обмежень, що діяли раніше.

Білий дім обґрунтував ці кроки необхідністю захисту США від загроз безпеці, зазначивши, що ці країни мають серйозні проблеми з належним контролем за паспортами та перевіркою громадян. Трамп наголосив, що це рішення має захистити країну від іноземних терористів і загроз з боку держав, які не виконують вимоги міжнародної безпеки.

Цей крок розширює імміграційні обмеження, які були введені в червні, коли Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн і обмежує в'їзд для ще семи. Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини, що, на думку президента, загрожує національній безпеці США.

До слова, нова стратегія національної безпеки США, яку опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа, шокувала політиків із Європи. Вашингтон звинуватив країни Європи у браку демократії і свободи слова, а серед проблем згадав «діяльність Євросоюзу та інших транснаціональних організацій, яка підриває політичну свободу й суверенітет», міграційну політику, нібито придушення опозиції, зниження народжуваності й навіть «втрату національної ідентичності».