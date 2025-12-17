Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США
Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини
фото: Reuters

Білий дім обґрунтував ці кроки необхідністю захисту США від загроз безпеці

Президент США Дональд Трамп оголосив про розширення заборони на в'їзд до Сполучених Штатів для громадян ще семи країн, зокрема Сирії. Як зазначає Reuters, це стало частиною нової прокламації, підписаної Трампом, що розширює та посилює обмеження на в'їзд для країн з серйозними проблемами у перевірці та обміні інформацією, що стосуються національної та громадської безпеки, пише «Главком».

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року заборонено в'їзд громадянам Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану, Сирії та тим, хто має документи, видані Палестинською адміністрацією. Крім того, заборона на в'їзд до Лаосу та Сьєрра-Леоне стає повною, замість часткових обмежень, що діяли раніше.

Білий дім обґрунтував ці кроки необхідністю захисту США від загроз безпеці, зазначивши, що ці країни мають серйозні проблеми з належним контролем за паспортами та перевіркою громадян. Трамп наголосив, що це рішення має захистити країну від іноземних терористів і загроз з боку держав, які не виконують вимоги міжнародної безпеки.

Цей крок розширює імміграційні обмеження, які були введені в червні, коли Трамп підписав указ, що забороняє в'їзд до США громадянам 12 країн і обмежує в'їзд для ще семи. Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини, що, на думку президента, загрожує національній безпеці США.

До слова, нова стратегія національної безпеки США, яку опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа, шокувала політиків із Європи. Вашингтон звинуватив країни Європи у браку демократії і свободи слова, а серед проблем згадав «діяльність Євросоюзу та інших транснаціональних організацій, яка підриває політичну свободу й суверенітет», міграційну політику, нібито придушення опозиції, зниження народжуваності й навіть «втрату національної ідентичності».

Читайте також:

Теги: США обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
Вчора, 04:22
Зеленський зачвив, що мирний план не буде подобатися всім
Зеленський розповів про дії України у разі провалу мирних зусиль США
14 грудня, 15:34
Масована атака РФ на державну шахту
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
12 грудня, 11:58
Глава Пентагону підкреслив, що США мають намір модернізувати свою ядерну тріаду
Глава Пентагону заявив про намір модернізувати ядерну тріаду США
7 грудня, 00:49
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
4 грудня, 10:00
Путін може відкинути оновлений план та продовжити війну
NYT: США побоюються, що Путін не прийме оновлений мирний план
26 листопада, 01:31
Наслідки обстрілу Харкова
Атака на Харків, деталі про переговори України та США: головне за ніч
24 листопада, 05:25
За словами Мерца, наразі важко уявити, що президент США отримає бажаний результат протягом кількох днів
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
23 листопада, 17:45
Країни-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради миру під головуванням Трампа
Радбез ООН ухвалив американську резолюцію про мир у Газі
18 листопада, 06:18

Соціум

У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів
У Саратовській області РФ пролунала серія вибухів
У Словаччині перекинувся автобус із українцями
У Словаччині перекинувся автобус із українцями
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року
Держдума заявила про блокування YouTube у РФ протягом року
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
Путін хоче жити до 150 років. Вчені РФ взялися за ідею диктатора
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку
Під час навчань у Польщі військовий дрон упав біля будинку
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви
У Підмосков'ї підліток влаштував різанину в елітній школі: є жертви

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua