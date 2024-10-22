Зеленський оцінив стан армії та економіки Росії на третьому році великої війни

Зеленський оцінив стан російської армії: «Я б не говорив, що у них закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає»

«Економіка РФ почне тонути, але буде робити це повільно»

Санкції проти Росії будуть збільшуватись, проте вони не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Наразі економіка країни-агресорки тоне дуже повільно. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком.

«Британці ввели важливі санкції, про які ми просили їх. Санкції будуть збільшуватись. Проте ми піднімали питання, що санкції не мають того ефекту, на який розраховувала Європа. Тому що самі ж не ввели їх до кінця. Це справжня втрата, вважаю, якщо не двох років, року так точно. Рік тому Росія повинна була бути в тому стані, в якому має бути наступного року», – сказав Зеленський.

За словами президента Росія, як «Титанік»: «Їхня економіка почне тонути, але буде робити це повільно. Для нас це дуже важливо, щоб після закінчення цієї війни вони не змогли відновитися за місяць. І щоб не з’являлися хворі думки, навіть через роки».

Також Зеленський оцінив стан російської армії: «Я б не говорив, що у них закінчилися люди. Але, безумовно, небажання мобілізувати своїх зростає, знаходяться формати мобілізування північно-корейських військових. Безумовно, це відбувається. Це факт просто, що вони готують той чи інший контингент. Але це говорить про те, що наслідки цієї війни вже мають вплив на російське суспільство. Відсоток людей, які будуть проти цієї війни, буде збільшуватися в Росії».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у жовтні закликав світ посилити санкції проти російського тіньового танкерного флоту. Згодом Велика Британія запровадила санкції ще проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі зрідженим природним газом, що, за словами уряду, є найбільшим кроком проти «тіньового флоту» Москви, який обходить обмежувальні заходи, запроваджені Заходом після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. Згодом Північна Корея «відкинула звинувачення» з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці».