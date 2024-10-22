Ратифікація Римського статуту. Зеленський підписав другий необхідний закон

Зеленський підписав закон, спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду

Україна змінила кримінальний кодекс відповідно до Римського статуту

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 жовтня, підписав другий закон, необхідний для впровадження в Україні дії Римського статуту. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Цей закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.

Згідно з текстом закону, підписаним перед Зеленським головою Верховної Ради, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, що 24 серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Перед цим, на засіданні 21 серпня Верховна Рада підтримала ратифікацію Статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець.

До відома, Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.