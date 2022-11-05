Зі Словаччини до Росії йдуть товари для виробництва зброї – розслідування

Словацькі товари можуть бути використані Росією для виробництва важкого озброєння

Влада Словаччини пообіцяла розібратися з експортом товарів до РФ та Ірану

Після початку повномасштабної війни Росії проти України словацькі компанії експортували до РФ тисячі різноманітних товарів, які могли використовуватися для виготовлення зброї. Про це ідеться в розслідуванні словацького видання Dennik N.

На початку жовтня іранський безпілотник Mohajer-6 впав у море поблизу Одеси. Українські військові з’ясували, що іранський дрон містив висококласний австрійський двигун Rotax 912iS, який використовується в малих цивільних літаках. Виробник Rotax одразу спростував поставку двигунів до Ірану та почав розслідування.

Згодом з’ясувалося, що словацька компанія отримала дозвіл на експорт таких двигунів в Іран.

За даними видання, крім двигунів словацькі компанії постачали Ірану ще низку предметів, серед яких підшипники, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин. Їх можуть використовувати для виготовлення зброї, яку нині застосовує росія у війні проти України.

На думку журналістів, прикордонники, які дали дозвіл на експорт запчастин та Іран, не подумали, що вони можуть бути використані у військових цілях.

Також багато схожих деталей постачали й російським компаніям, які виступають як дочірні підприємства збройної промисловості. Ці угоди можуть порушувати санкції, введені Європейським Союзом.

Міністерство фінансів Словаччини вважає, що відповідальність за експорт запчастин до РФ та Ірану лежить на міністерстві економіки країни. Саме воно відповідає за видачу ліцензій. Словацьке мінекономіки відкидає звинувачення та перекладає відповідальність на митну службу.

Влада Словаччини пообіцяла розібратися з цим питанням.

Як повідомлялося, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що рік-два РФ матиме запаси зброї для підтримки бойових дій в Україні.