У листопаді Сили оборони здійснили рекордну кількість атак на російські НПЗ – Bloomberg

Минулого місяця українські дрони 14 разів били по російських нафтопереробних заводах

У листопаді 2025 року Сили оборони України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Минулого місяця російські НПЗ зазнали найбільшої кількості атак за час повномасштабної війни. Під удари також потрапили чорноморські термінали завантаження нафти та кілька російських танкерів. Зокрема, Україна атакувала два танкери у Чорному морі, а ще одне судно, яке раніше перевозило російську нафту, пережило чотири вибухи біля узбережжя Сенегалу.

Крім того, безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) – основного маршруту експорту казахстанської нафти. Пошкодження настільки серйозні, що подальша експлуатація причалу неможлива. Це залишає термінал із лише одним робочим причалом, тоді як інший перебуває на плановому ремонті щонайменше до середини січня. Казахстан, який зазвичай відправляє через КТК близько 1,5 млн барелів нафти на добу, вже шукає альтернативні напрямки.

Нагадаємо, зранку 2 грудня місто Туапсе Краснодарського краю Російської Федерації атакували безпілотники. Крім того, в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

До слова, найбільші державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. – закупили російську нафту з поставкою у січні 2026 року, приваблені значно більшою знижкою на сировину. Однак, попри це, загальний обсяг експорту до Нью-Делі не перевищить третини від місячних обсягів 2025 року.