Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених

Президент України назвав майбутній обмін «вагомим кроком»

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді української делегації, яка бере участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Глава держави повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін військовополонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Хлопці були на звʼязку. Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра», – каже він.

Глава держави наголосив, що війну «треба завершувати реально» і Російська Федерація, за його словами, повинна бути готова до цього. Він також повідомив, що найближчим часом очікується новий обмін полонених, який він назвав «вагомим кроком».

«І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалось – щоб люди в Україні це відчували, – що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни будуть використовувати все собі на користь і продовжувати удари», – пояснив очільник України.

Зеленський наголосив, що Російська Федерація не повинна отримати жодних винагород за свою агресію. «Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість», – підсумував президент.

Як відомо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

До слова, українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».