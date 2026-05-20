Переговори ЄС-Росія стали ближчими. З’явилося нове ім’я для діалогу

Саулі Нііністьо обіймав посаду президента Фінляндії з 2012 до 2024 року та брав активну участь у формуванні політики безпеки країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У ЄС розглядають Драгі, Меркель та експрезидента Фінляндії

Міністри закордонних справ ЄС наступного тижня на Кіпрі обговорять можливих кандидатів на роль європейського переговірника з Росією щодо завершення війни в Україні. У Європейському Союзі розпочали дискусії щодо того, хто може представляти Європу на потенційних переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Це питання міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, серед кандидатів на роль переговірника наразі розглядають колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрем’єр-міністра Італії, а також колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Крім того, деякі уряди країн ЄС запропонували кандидатуру президента Фінляндії Александра Стубба. Водночас серед можливих претендентів з’явилося й нове ім’я – колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Раніше про його кандидатуру не повідомлялося. Водночас італійське видання La Repubblica писало, що саме Нііністьо вважається фаворитом на посаду спеціального посланця ЄС для відновлення прямого каналу зв’язку з Кремлем.

За інформацією Financial Times, обговорення кандидатур активізувалися після того, як Вашингтон і Київ підтримали ідею про окремий діалог Європи з Росією щодо війни в Україні.

Джерела видання повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа не заперечує проти того, щоб Європейський Союз паралельно зі США вів власні переговори з Москвою.

Український високопосадовець у коментарі FT зазначив, що президент України Володимир Зеленський хотів би бачити на чолі європейської переговорної групи «когось на кшталт Драгі» або «сильного, чинного лідера».

Очікується, що це питання Зеленський може обговорити з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії вже найближчими днями.

Financial Times зазначає, що Маріо Драгі вважають одним із найбільш авторитетних європейських політиків, а його технократичний досвід може стати перевагою у переговорах.

Щодо Саулі Нііністьо, один із європейських посадовців заявив, що він є «одним із небагатьох європейців, які мають робочі стосунки з Путіним». Водночас співрозмовник FT додав, що Росія зараз «дуже незадоволена Фінляндією».

Під час зустрічі на Кіпрі міністри закордонних справ ЄС також планують обговорити можливі умови майбутніх відносин із Росією після завершення війни, червоні лінії Євросоюзу та передумови для початку переговорів із Кремлем.

Деякі європейські уряди, за даними FT, висловлюють занепокоєння самою ідеєю таких дискусій, оскільки це може продемонструвати розбіжності всередині ЄС щодо підходів до Росії та війни в Україні.

Як повідомлялося раніше, питання створення окремої посади спецпосланця ЄС обговорювали під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти у Парижі.

У Брюсселі побоюються, що контакти з Москвою можуть повністю перейти під контроль США, тому Європа прагне мати власного представника для переговорів із Кремлем.