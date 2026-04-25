Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації

фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що Іран запропонував багато, але недостатньо для угоди

Дональд Трамп заявив, що після його рішення скасувати поїздку спецпосланців до Пакистану, Іран протягом 10 хвилин надіслав новий документ із покращеними умовами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами президента США, ця пропозиція є значно вигіднішою за попередню, проте вона все ще не є достатньою для укладання фінальної угоди.

Раніше Трамп скасував візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які мали зустрітися з представниками Тегерана. Основними причинами скасування він назвав внутрішні розбіжності серед іранських лідерів та недоцільність тривалих 15-годинних перельотів заради роботи над «неякісними» документами.

Попри зміну формату, Трамп підкреслив, що скасування поїздки не означає відновлення військового протистояння. Президент зазначив, що переговори тепер перейдуть у телефонний режим, оскільки іранська сторона готова до контакту, але Білий дім чекає на більш суттєві поступки.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам. 

Як відомо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.

Читайте також

Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
Прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя
Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні
18 квiтня, 17:11
Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру
У Дніпрі 15 квітня оголошено днем жалоби
14 квiтня, 17:19
У Техасі розкритикували конгресмена за зустріч із делегацією РФ
Демократ із США зустрівся з росіянами. В окрузі політика з'явився незвичний білборд
14 квiтня, 08:51
Якою буде подальша доля НАТО та до чого готуватися Україні?
Подальша доля НАТО: до чого готуватися Україні
5 квiтня, 20:20
Глава Білого дому запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США
Блокада Ормузької протоки: Трамп дав пораду союзникам
31 березня, 15:36
Зеленський у річницю Бучі заявив про покарання для РФ
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста
31 березня, 15:02
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
31 березня, 11:36

Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
Трамп раптово скасував переговори з Іраном
Орбан після провалу на виборах озвучив свої плани на майбутнє
Орбан після провалу на виборах озвучив свої плани на майбутнє
Мелоні розкритикувала ідею запрошення Путіна на саміт G20
Мелоні розкритикувала ідею запрошення Путіна на саміт G20
Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані
Військові США завдали удару по судну наркоторговців у Тихому океані

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Сьогодні, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
