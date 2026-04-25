Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації

Дональд Трамп зауважив, що Іран запропонував багато, але недостатньо для угоди

Дональд Трамп заявив, що після його рішення скасувати поїздку спецпосланців до Пакистану, Іран протягом 10 хвилин надіслав новий документ із покращеними умовами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами президента США, ця пропозиція є значно вигіднішою за попередню, проте вона все ще не є достатньою для укладання фінальної угоди.

Раніше Трамп скасував візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які мали зустрітися з представниками Тегерана. Основними причинами скасування він назвав внутрішні розбіжності серед іранських лідерів та недоцільність тривалих 15-годинних перельотів заради роботи над «неякісними» документами.

Попри зміну формату, Трамп підкреслив, що скасування поїздки не означає відновлення військового протистояння. Президент зазначив, що переговори тепер перейдуть у телефонний режим, оскільки іранська сторона готова до контакту, але Білий дім чекає на більш суттєві поступки.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам.

Як відомо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.