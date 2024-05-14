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Польща створила посаду для боротьби з російською дезінформацією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща створила посаду для боротьби з російською дезінформацією
Уповноваженим з питань міжнародної дезінформації став дипломат Томаш Хлонь
фото з відкритих джерел

Посаду було створено в межах захисту Польщі від гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу

Міністерство закордонних справ Польщі створило посаду уповноваженого з питань міжнародної дезінформації. Про це повідомляє Rmf Fm.

Посаду було створено в межах захисту Польщі від гібридної війни, яку веде Росія проти Заходу.

Зокрема, уповноваженим став Томаш Хлонь. Дипломат очолював польські місії в Естонії та Словаччині, а також працював у постійному представництві при НАТО. Він також був уповноваженим з організації саміту Альянсу у Варшаві.

Основними завданнями Хлоня на посаді уповноваженого з питань міжнародної дезінформації будуть, по-перше, виявлення контенту, спрямованого на дезінформацію. По-друге, оцінка та визначення того, як і наскільки широкий вплив мають дезінформаційні повідомлення, а також звідки вони надходять.

Також до сфери повноважень уповноваженого належатиме ухвалення рішень, як боротися з дезінформацією.

«Однією з найкращих форм зброї проти дезінформації є інформація», – пояснив Павел Вронський з Міністерства закордонних справ.

Посадовець додав, що нинішню дезінформаційну діяльність Росії, а також інших акторів, слід розглядати як світову інформаційну війну. Міжнародні організації намагаються створити мережі для протидії їй. Наприклад, у НАТО створена спеціальна структура для боротьби з дезінформацією. Необхідність їх створення він аргументував прикладом з польсько-чеського прикордоння.

«Мережа під невинною назвою Voice of Europe виявилася дезінформаційною групою. Потрібен офіс і посадова особа, яка б об’єднувала всю діяльність всередині міністерства і співпрацювала з міжнародними організаціями», – сказав Вронський.

Як повідомлялося, Кремль проводить у соцмережах цілеспрямовану пропагандистську кампанію, поширюючі ролики на яких нібито українські чоловіки відпочивають за кордоном. Мета цієї дезінформації – зірвати мобілізацію та збільшити напругу в суспільстві. 

До слова, Брюссель має намір розпочати перевірку соцмережі Facebook та Instagram, через занепокоєння, що компанія Meta робить замало для протидії російській дезінформації, напередодні євровиборів.

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Теги: Польща дезінформація пропаганда росія дипломатія

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