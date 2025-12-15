Головна Світ Політика
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Умєров заявив, що Україна має «відчутний прогрес» у досягненні угоди зі США, яка наблизить мир
фото: Рустем Умєров /Facebook

Між Україною та Сполученими Штатами Америки наразі є відчутний прогрес у переговорах щодо шляхів досягнення миру. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, інформує «Главком».

За словами Умєрова, українсько-американські переговори, що тривали протягом останніх двох днів, були конструктивними та продуктивними, а сторонам вдалося досягти реальних результатів.

«Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям», – заявив секретар РНБО.

Умєров наголосив, що американська делегація на чолі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером працює конструктивно з метою допомогти Україні знайти шлях до тривалої мирної угоди.

«Українська команда надзвичайно вдячна президенту Трампу та його команді за всі зусилля, які вони докладають», – пише він.

Як пояснила у коментарі РБК-Україна речниця Умєрова Діана Давітян, у заяві секретаря РНБО йдеться про те, що домовленість може бути досягнута «зрештою», а не буквально «до кінця сьогоднішнього дня».

Нагадаємо, 14 та 15 грудня в Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. 

