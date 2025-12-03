Головна Світ Політика
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США після нападу на військових у Вашингтоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Наразі повні чи часткові обмеження на в'їзд до США вже діють для 19 країн, серед яких Афганістан, Іран, Ємен та Сомалі

Адміністрація президента Дональда Трампа планує розширити перелік країн, на громадян яких поширюється заборона на в’їзд до США, додавши до нього приблизно 30 держав. Це рішення стало відповіддю на нещодавню стрілянину у Вашингтоні, в результаті якої були поранені та вбиті військовослужбовці Національної гвардії, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Посилення міграційних обмежень було прискорене після інциденту, що стався 26 листопада: одна військовослужбовиця загинула, а інший отримав поранення. Підозрюваним у нападі є 29-річний Рахманулла Лаканвал, громадянин Афганістану, який прибув до Сполучених Штатів у 2021 році.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки заявили, що оновлений список із близько 30 країн буде оприлюднений найближчим часом. Наразі повні чи часткові обмеження на в'їзд вже діють для 19 країн, серед яких Афганістан, Іран, Ємен та Сомалі.

Президент Трамп та його політичні соратники використовують цей напад як аргумент для критики міграційної політики попередньої влади та вимагають негайно посилити прикордонний контроль. Серед анонсованих кроків адміністрації – припинення в'їзду з деяких країн, а також пропозиції щодо позбавлення громадянства окремих натуралізованих мігрантів та скасування федеральних пільг для осіб, які не є громадянами США.

Як відомо, служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про початок «повномасштабного та ретельного перегляду» всіх грін-карт, виданих громадянам із 19 країн. Це рішення було ухвалено за прямою вказівкою президента Дональда Трампа на тлі посилення імміграційної політики. 

Нагадаємо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали поранення. Пізніше стало відомо про смерть одної з них.

До слова, американський президент Дональд Трамп висловився про напад на військовослужбовців Національної гвардії США. За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, поранивши обох, сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
