«Абсолютно аморальна людина». Колишній посол України в США дав фатальний прогноз для Трампа

Дипломат вважає, що Трампу залишилось не більше, ніж пів року життя

Юрій Щербак: «Президент Трамп – це імператор світового хаосу»

Колишній посол України в Сполучених Штатах Америки, письменник та дипломат Юрій Щербак виступив із критикою чинного президента Дональда Трампа. В інтерв'ю «Главкому» дипломат зазначив, що епоха «імператора хаосу» добігає кінця, але на зміну йому може прийти ще небезпечніший режим.

Спираючись на дані американських лікарів, яким довіряє, Юрій Щербак стверджує, що фізичний стан чинного президента Сполучених Штатів Америки є критичним. Окрім старечої деменції та склерозу судин, з’явилися докази перенесеного мікроінсульту.

«Трамп перебуває в стані загострення хвороби. А його діагнози – це стареча деменція та склероз судин головного мозку. Також кажуть, що він вже переніс мікроінсульт, і цьому є докази. Словом, американські лікарі, яким я довіряю, прогнозують, що Трампу залишилось не більше, ніж пів року життя», – зазначив Юрій Щербак.

При цьому колишній посол України в Сполучених Штатах Америки зауважує, що Трамп може зійти з політичної арени не лише внаслідок смерті.

Щербак розглядає три варіанти, за якими Трамп може залишити посаду найближчим часом:

Біологічний фактор: Природна смерть через прогресуючі хвороби.

25-та поправка: Застосування четвертого параграфу Конституції США, що дозволяє визнати президента недієздатним.

Імпічмент у разі програшу Республіканської партії на виборах до Конгресу.

«Четвертий параграф 25-ї поправки до Конституції США говорить про те, що президента Америки можуть проголосити недієздатним. Ще варіант: якщо Республіканська партія програє цьогорічні вибори до американського парламенту, Трампу можуть оголосити імпічмент», – заявив Юрій Щербак.

Також дипломат звернув увагу на безпрецедентне збагачення родини Трампа. Посилаючись на дані американських медіа, Щербак стверджує, що за останній рік статки клану Трампів значно зросли.

«Це цілковито аморальна людина, нарцис, жадібний до грошей. За повідомленням американських медіа, Трамп та його сімейство збагатилися за останній рік на суму від $1,4 млрд до $4 млрд», – зауважив Юрій Щербак.

Нагадаємо, колишній посол України в США, письменник Юрій Щербак заявив, що Україна вже здобула стратегічну перемогу над Росією, оскільки Кремлю не вдалося досягти жодної із поставлених цілей. Водночас, за його словами, держава нині перебуває у стані національної катастрофи через значні людські втрати та наслідки війни.

Юрій Щербак наголосив, що під час роботи над книгою «Мертва пам’ять» замислився над двома показниками – кількістю втрат України з 2014 року та числом людей, які перейшли на бік ворога. «І зрозумів одну прикру для себе річ: значна кількість наших громадян просто втратили історичну пам'ять. А люди, які не знають, хто вони, стають легкою здобиччю тих, хто на них полює. Пам'ять слід берегти – так, як це робить Польща або Ізраїль», – зазначив він.

Раніше Юрій Щербак казав, що після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна була продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію.