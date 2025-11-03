Головна Світ Політика
Трамп підтвердив можливість наземного вторгнення чи авіаударів по Нігерії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп підтвердив можливість наземного вторгнення чи авіаударів по Нігерії
Трамп: У Нігерії вбивають рекордну кількість християн
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що в Нігерії гине багато християн, і США не мають наміру це терпіти

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає можливість військового втручання в Нігерію. Ці дії можуть бути спричинені нібито переслідуванням християн, про що він заявляв напередодні. При цьому американський лідер не виключив застосування як наземного вторгнення, так і авіаційних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Коли журналіст запитав, чи може бути розглянута наземна військова операція або повітряні удари США проти Нігерії через ситуацію з християнами, глава Білого дому відповів:

«Можливо. Я хочу сказати, я допускаю багато різних варіантів. Багато варіантів», – сказав Трамп.

Він також наголосив, що в Нігерії гине багато християн, і Сполучені Штати не мають наміру це терпіти. «У Нігерії вбивають рекордну кількість християн. І в інших країнах ситуація також дуже погана. Ви знаєте, у цьому регіоні все дуже погано. Вони вбивають християн і вбивають їх у дуже великій кількості. Ми не дозволимо цьому тривати», – заявив американський лідер.

Як повідомлялося, Нігерія рішуче відкинула можливість проведення Сполученими Штатами будь-якої односторонньої військової операції на своїй території. Ця заява стала відповіддю на погрози, висловлені очільником Білого дому Дональдом Трампом, який послався на переслідування християн у країні.

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах і є спробою чинити тиск.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію, якщо там не припиняться вбивства християн. За його словами, у разі ухвалення такого рішення атака буде «швидкою та жорстокою».

Трамп наголосив, що якщо уряд Нігерії продовжить допускати вбивства християн, США припинять допомогу і підтримку, а також можуть вдатися до більш рішучих дій. «Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – написав американський президент.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтримав президента, заявивши, що «вбивства невинних християн мають негайно припинитися».

«Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – додав посадовець.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Теги: США Нігерія Дональд Трамп

