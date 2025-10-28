Японія та США підписали угоду про постачання рідкісноземельних мінералів

Трамп і Такаїчі домовилися про постачання рідкісноземельних та критично важливих мінералів

У Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі, де підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.

Документ, що був підписаний лідерами, має на меті створення справедливих та ліквідних ринків для критично важливих мінералів, а також стимулювання інвестицій в цю галузь.

Після завершення заходу журналісти поставили Трампу кілька запитань, але не отримали відповіді, оскільки організатори попросили пресу перейти до наступної частини програми.

Зустріч Трампа з Такаїчі відбулася в палаці Акасака, і Трамп високо оцінив призначення Такаїчі першою жінкою-прем'єр-міністеркою Японії, а також її обіцянку посилити військовий потенціал країни.

Трамп привітав Такаїчі з призначенням на посаду. «Це дуже міцне рукостискання», – сказав Трамп, коли вони позували для фотографій у палаці Акасака.

Під час переговорів обговорення торкнулося важливих питань, зокрема американських інвестицій у Японії, включаючи суднобудування та збільшення закупівель американських соєвих бобів і природного газу.

У відповідь, Такаїчі повідомила, що Японія планує пропонувати пакет американських інвестицій на суму $550 млрд