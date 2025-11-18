Головна Світ Політика
Трамп підтвердив намір продати Саудівській Аравії винищувачі F-35

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп підтвердив намір продати Саудівській Аравії винищувачі F-35
Країна хоче купити до пів сотні винищувачів F-35
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Саудівська Аравія є одним з найбільших покупців американської зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує продати винищувачі F-35 Саудівській Аравії, попри занепокоєння, що угода може дати Китаю можливість викрасти передові технології цих літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Трамп заявив журналістам, що Саудівська Аравія хоче купити повітряні судна. «Я скажу, що ми це зробимо, ми продамо F-35. Так», – сказав американський лідер у відповідь на запитання представників медіа.

Заява Трампа пролунала напередодні візиту до Білого дому наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, який вперше за останні сім років відвідав США. Очікується, що принц та американські чиновники обговорять купівлю Саудівською Аравією 48 винищувачів та можливу угоду про взаємну оборону.

F-35 виробляється компанією Lockheed Martin, яка випускає від 150 до 190 бойових літаків на рік. За останніми контрактами, близько 20 країн мають або замовили ці літаки, які зараз коштують від $80 до $110 млн кожен, залежно від моделі.

Саудівська Аравія вже давно є одним з найбільших покупців американської зброї. Але її поведінка на світовій арені змусила деяких урядовців США занепокоїтися потенційними наслідками для нацбезпеки, які може мати надання Ер-Ріяду необмеженого доступу до деяких найбільш секретних технологій США.

Нещодавній звіт Агентства оборонної розвідки, що входить до складу Пентагону, висловив занепокоєння тим, що Китай отримає доступ до технологій F-35, якщо США укладуть угоду про продаж Саудівській Аравії військових літаків, оскільки Ер-Ріяд і Пекін мають партнерські відносини в галузі безпеки.

Чиновники також висловили занепокоєння, що така угода може поставити під загрозу регіональну «якісну військову перевагу» Ізраїлю як єдиної країни на Близькому Сході, яка наразі має F-35. Згідно із законом, Конгрес матиме можливість заблокувати продаж, навіть якщо адміністрація Трампа його схвалить.

Нагадаємо, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом 18 листопада. Мухаммед бін Салман проведе офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Дональд Трамп винищувач Саудівська Аравія

