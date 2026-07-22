Адміністрація Трампа розглядає проведення військової операції у Малі, де діє російський «Африканський корпус»

США покладають провину за тероризм в регіоні на неефективність допомоги Москви

Втручання США може призвести до бойових дій з російськими угрупуваннями в регшіоні

Адміністрація Трампа розглядає можливість військової операції в західноафриканській країні Малі, спрямованої проти пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання, відомого як JNIM, повідомиляє «Главком» з посиланням на Washington Post.

Бойовики, повна назва яких – «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін», створили оплот у Малі та дедалі частіше здійснюють напади в прибережних країнах Західної Африки, утвердившись як най краще озброєне угруповання в регіоні та одне з найпотужніших у світі.

Коли до Білого дому звернулися за коментарем, представник адміністрації відмовився повідомити, чи має президент намір здійснити військові удари, але зазначив, що Сполучені Штати закликають уряди країн Північної та Західної Африки «закуповувати американське обладнання та послуги для підтримки їхніх військових дій проти терористів».

Представник зазначив, що тероризм у Сахелі – величезному напівпустельному регіоні на південь від Сахари – є «багатонаціональною проблемою».

«Ми закликаємо регіональних партнерів та союзників по НАТО підтримати Альянс держав Сахеля у їхній боротьбі проти JNIM та ІДІЛ», – додав представник, маючи на увазі також «Ісламську державу», яка здобула популярність на Близькому Сході, а потім створила свої філії по всій Африці.

Альянс держав Сахеля складається з Малі, Буркіна-Фасо та Нігеру – усіх західноафриканських країн, де військові лідери в останні роки в результаті державних переворотів повалили демократично обрані уряди, значною мірою розірвали зв’язки із Заходом і звернулися до Росії за допомогою у сфері безпеки.

Однак представник адміністрації поклав провину не на ці уряди, а на їхніх російських партнерів, заявивши, що Москва «продемонструвала свою неефективність як партнер Малі у сфері безпеки».

«Ми сподіваємося, що інші африканські країни звернуть увагу на жахливі результати Росії у боротьбі з тероризмом», – сказав представник адміністрації.

Про те, що адміністрація Трампа розглядає військові варіанти дій у цій країні, раніше не повідомлялося.

Малі, країна з населенням майже 25 мільйонів, останніми роками страждає від насильства з боку ісламістських бойових угруповань, а також від власного уряду-хунти та російських найманців, яких він найняв для встановлення контролю над ситуацією.

Бойові угруповання, зокрема JNIM, стають дедалі потужнішими, перетворюючи Малі та її сусідів у Сахелі на світовий центр тероризму.

Для боротьби з насильством уряд Малі, що перебуває при владі в результаті військового перевороту, найняв російських найманців – спочатку з «Групи Вагнера», а зараз з «Африканського корпусу», який тісніше пов’язаний з Міністерством оборони Росії. За даними правозахисних організацій, росіян звинувачують у низці звірств.

Хені Нсаїбіа, старший аналітик з питань Західної Африки в рамках проєкту «Дані про місця та події збройних конфліктів» (ACLED), заявив, що збройні сили Малі та їхні російські союзники несуть відповідальність за вбивство на сотні цивільних осіб більше, ніж «Джамаа Ісламія в Малі» (JNIM) та «ІД Сахель» разом узяті. За даними ACLED, минулого року збройні сили Малі та їхні російські партнери несуть відповідальність за загибель 925 цивільних осіб, тоді як ісламістські бойовики – за 232.

Будь-яке пряме військове втручання США в Малі несе ризик виникнення бойових дій із російськими силами в регіоні. Це також може вимагати зусиль з уникнення конфліктів між Вашингтоном і Москвою, подібних до тих, що мали місце в Сирії під час громадянської війни.

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.