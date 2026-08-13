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Колумбія запросила військову допомогу США для боротьби з наркокартелями

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Колумбія запросила військову допомогу США для боротьби з наркокартелями
Гегсет заявив, що президент Колумбії звернувся до США з проханням про співпрацю в боротьбі з наркотиками
фото: Getty Images

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Колумбія приєднається до міжнародної ініціативи «Щит Америки», ставши її 19-м учасником

Новообраний уряд президента Колумбії Абелардо де ла Еспріельї звернувся до Сполучених Штатів із проханням про проведення спільних військових операцій на колумбійській території для ліквідації наркотерористичних угруповань. Про це під час зустрічі Коаліції з боротьби з наркокартелями Америки у Панамі заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає «Главком».

За словами очільника Пентагону, Колумбія також приєднається до міжнародної ініціативи «Щит Америки», ставши її 19-м учасником. Ця регіональна безпекова альянсова ініціатива була започаткована навесні за ініціативи президента США Дональда Трампа для об'єднання зусиль країн Латинської Америки у протидії організованій злочинності та наркотрафіку.

«Через новопризначеного президента, як любить казати наш президент, президента «Ель Тігре», Колумбія вже звернулася до Міністерства оборони з проханням приєднатися до країни в боротьбі з наркотероризмом, дозволивши спільні військові операції для знищення терористів і терористичних мереж», – повідомив Піт Гегсет.

Абелардо де ла Еспріелья, який склав присягу на початку серпня 2026 року і відомий під прізвиськом «Ель Тігре» (Тигр), раніше неодноразово наголошував на намірах жорстко протидіяти кримінальним угрупованням у тісній співпраці з Вашингтоном.

Водночас під час виступу в Панамі Гегсет закликав держави Латинської Америки відмовитися від визнання Юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС), підкресливши, що військові удари США проти підозрюваних у наркоторгівлі в регіоні є цілком законними відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 23 липня у місті Іст-Оранж, штат Нью-Джерсі (США), в літньому таборі 13 дітей наїлися солодощів із наркотичними речовинами. Цукерки могли містити галюциногенні гриби. 

За словами представника табору YMCA Річарда Гораба, один із дітей роздав іншим солодощі, про що не знали організатори та не давали на це згоди. Врешті дітям стало зле, тож на місце викликали медиків, батьків та поліцію. Дітей оглянули медики, після чого їх передали батькам.

Теги: США Колумбія Піт Гегсет наркотики

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