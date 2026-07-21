Трамп має два сценарії для Ірану – Axios

Посередники запропонували Вашингтону й Тегерану припинити вогонь на десять днів

Президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією ЗМІ, Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники передали США та Ірану пропозицію про десятиденне припинення вогню. Адміністрація Трампа вивчає цю ініціативу та закликає Ізраїль не робити кроків, які можуть остаточно зірвати дипломатичні зусилля.

Домовленість мала б тимчасово зупинити бойові дії, відновити судноплавство через Ормузьку протоку та дати Вашингтону й Тегерану час для збереження меморандуму про взаєморозуміння. Один зі співрозмовників Axios назвав запропонований період «охолодженням».

Білий дім поки не відмовився від продовження ударів по Ірану. Джерела стверджують, що американські атаки можуть тривати ще кілька днів як відповідь на загибель військовослужбовців США в Йорданії. Лише після цього Вашингтон може перейти до серйозного розгляду пропозиції посередників.

Водночас Сполучені Штати готуються і до провалу переговорів. Американські військові перекинули до регіону десятки винищувачів і літаків-заправників, створивши угруповання, необхідне для значного розширення бойових дій. Ізраїльська армія також перебуває у стані підвищеної готовності.

Американський посадовець, з яким спілкувалися журналісти, підтвердив, що дипломатичні контакти тривають. Однак наголосив, що Трамп ще не вважає завершеною кампанію ударів у відповідь. Остаточне рішення щодо перемир'я або масштабної операції наразі не ухвалене.

За даними The Wall Street Journal, у Білому домі обговорювали висадку американських морських піхотинців і десантників на острови в Ормузькій протоці, зокрема на острів Харг, де розташований ключовий нафтовий термінал Ірану. Водночас сам Трамп нібито не поспішає залучати американські сухопутні сили.