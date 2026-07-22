Пентагон розкрив вартість війни США в Ірані

Минулого місяця Трамп звернувся до Конгресу з проханням про виділення додаткового фінансування

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гегсет повідомив законодавцям під час слухань у Вашингтоні, що сума в $37,5 млрд охоплює певні аспекти війни, а також прогнозовані витрати до 30 вересня. Незрозуміло, як саме Пентагон дійшов до цієї цифри. У березні джерело видання зазначило, що, за оцінками адміністрації Трампа, перші шість днів війни обійшлися щонайменше в $11,3 млрд.

Минулого місяця Трамп звернувся до Конгресу з проханням про виділення додаткового фінансування в розмірі майже $90 млрд доларів, більша частина якого пов’язана з конфліктом в Ірані, що створило передумови для чергової суперечки з законодавцями, незадоволеними війною та напередодні проміжних виборів у листопаді.

З моменту, коли 28 лютого США та Ізраїль почали бомбардування Ірану, законодавці як з Республіканської, так і з Демократичної партії скаржилися, що Трамп та його команда не інформують їх про хід конфлікту та свої плани.

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.