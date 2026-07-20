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NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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NYT: Міноборони США почало розкривати втрати під час війни в Ірані

Проте повну кількість втрат оборонне відомство досі не розкриває

Міністерство оборони США вибірково розкриває інформацію про військові втрати внаслідок ударів Ірану по американських об’єктах на Близькому Сході, пояснюючи таке рішення «операційною безпекою».  Про це інформує «Главком» з посиланням на матеріал газети The New York Times. 

Як з'ясували журналісти від декліькох урядовців на умовах анонімності, протягом тижня від іранських атак постраждала більша кількість американських бійців. Окрім випадку 17 липня у Йорданії, де загинули двоє солдатів, один зник безвісти і чотриьох ушпиталили з пораненнями, Іран завдавав ще три нові удари, де також були постраждалі.

Співрозмовники заявили, що внаслідок ударів поранило «десятки» американських армійців, а також пошкодило кілька гелікоптерів. Водночас у Міноборони США про ці атаки не згадували.

Один з військових у коментарях виданню зазначив, що ЦЕНТКОМ армії США не зобов’язаний публічно інформувати про потерпілих армійців, особливо, якщо вони швидко вертаються у стрій. Інше джерело додало, що ця інформація може «сприяти Ірану».  

Речник Міноборони США Шон Парнелл заперечив приховування армійських втрат, вказавши, що у Пентагоні ведуть публічний облік-аналіз втрат з «агрерованими цифрами» , хоча конкретних обставин поранення туди не додають.

Згідно з його даними, за весь час антиіранської кампанії 14 американських військовиків загинуло, ще 427 дітсали поранень. Речник наголосив, що у ці цифри включено також травми й поранення, не пов'язані з бойовими діями.

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Теги: США Іран військові Пентагон поранення втрати

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