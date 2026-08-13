Одна з країн облаштує оборонні рови на кордонах із Росією та Білоруссю

Окрім інженерних споруд, Литва планує відновлювати болота та інші природні перешкоди

На створення оборонних ровів Литва планує витратити близько 50 млн євро.

Уряд Литви схвалив нові заходи військової контрмобільності, покликані ускладнити можливе пересування військ противника територією країни, пише «Главком».

На кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії планують створити ділянки оборонних інженерних споруд завширшки 20 метрів. На визначених Збройними силами Литви оперативних напрямках їхня ширина може сягати 150 метрів.

Реалізувати цей проєкт планують до кінця 2028 року. Окрім інженерних споруд, Литва планує відновлювати болота та інші природні перешкоди. За задумом влади, після відновлення гідрологічного режиму такі території можуть стати важкопрохідними для важкої військової техніки. Завершити цей етап планують до кінця 2030 року.

Також у країні збільшать кількість місць для зберігання інженерних загороджень – до 50. Там зберігатимуть, зокрема, протитанкові їжаки, бетонні конструкції, колючий дріт та інші засоби для швидкого перекриття доріг.

Окремі заходи стосуються мостів. На визначених ділянках доріг та опорах мостів встановлюватимуть резервні загородження. На деяких мостах передбачать інженерні конструкції для можливого кріплення вибухових речовин.

Литовська влада також планує змінити правила проєктування мостів, щоб нові та реконструйовані споруди мали передбачені конструктивні елементи для їхнього можливого руйнування в разі військової загрози.

Заступник міністра національної оборони Литви Томас Мікелькявічюс заявив, що країна хоче максимально використати особливості своєї території для стримування потенційного противника. За даними Deutsche Welle, на створення оборонних ровів Литва планує витратити близько 50 млн євро.

Нагадаємо, Латвія розпочала встановлення протимобільних бар’єрів, відомих як «зуби дракона», вздовж кордону з Росією. Нові оборонні споруди мають унеможливити пересування військової техніки та стали частиною масштабного проєкту «Балтійська оборонна лінія».