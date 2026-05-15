Президент Латвії назвав умови для формування уряду після відставки Сіліні

Президент Латвії проводить консультації з політичними силами
фото: суспільний мовник Латвії
Глава держави провів переговори у Ризькому замку з лідерами шести провідних фракцій Сейму

Латвія має всі шанси отримати новий дієздатний уряд до чергових парламентських виборів, які заплановані на жовтень 2026 року. Як повідомляє «Главком», про це після першого раунду політичних консультацій заявив президент країни Едгарс Рінкевичс, повідомляє національний мовник LSM.

Повідомляється, що глава держави провів переговори у Ризькому замку з лідерами шести провідних фракцій Сейму, серед яких:

  • «Нова єдність»,
  • «Союз зелених і селян»,
  • «Національний альянс»,
  • «Об’єднаний список»,
  • «Прогресивні»,
  • «Латвія передусім».

Позиція президента Литви

  • Оптимістичний прогноз: Попри мінімальний час, що залишився до всенародного голосування, президент вважає цілком реальним створення рішучої коаліції, яка отримає стабільну підтримку в парламенті.
  • Пріоритети на пів року: Основними завданнями майбутнього уряду Рінкевичс назвав екстрене посилення оборонної готовності Латвії, зміцнення національної безпеки та якісну підготовку до осінніх виборів.
  • Наступні кроки: Політичні торги та дискусії щодо кандидатів у прем'єри продовжаться в суботу, 16 травня. Офіційну заяву за підсумками переговорів президент озвучить о 16:00.

Чому розпався попередній уряд

Урядова криза в Латвії спалахнула 14 травня 2026 року, коли прем'єр-міністерка Евіка Сіліня офіційно оголосила про відставку всього Кабінету міністрів.

Причиною для політичного колапсу став вихід із трипартійної коаліції лівої політсили «Прогресивні». Цьому передував гучний скандал та звільнення міністра оборони Андріса Спрудса. Очільника оборонного відомства жорстко розкритикували у Сеймі через інциденти із залітанням на територію Латвії втрачених українських безпілотників, які виконували бойові завдання проти РФ.

Нагадаємо, політична криза в Латвії загострилася після відставки міністра оборони Андріса Спрудса на тлі скандалу із проникненням українських безпілотників у повітряний простір країни. Два дрони, які залетіли з території Росії, уразили резервуари нафтосховища, після чого прем’єрка Евіка Сіліня вимагала пояснень від Міноборони та заявила про запізніле розгортання систем протидії дронам.

Новим міністром оборони призначили полковника латвійської армії Райвіса Мелніса. Після цього коаліційна партія «Прогресивні» заявила про втрату довіри до глави уряду та пригрозила відкликати своїх міністрів із Кабінету міністрів. На тлі кризи президент Латвії Едгарс Рінкевичс розпочав консультації щодо подальшої долі уряду.

