Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа

Китай і США створять торгову та інвестиційну ради, Пекін закликав до діалогу щодо ядерної програми Ірану

Дводенний американсько-китайський саміт у Пекіні завершився без конкретних угод, проте з домовленістю про зворотний візит: лідер Китаю Сі Цзіньпін цієї осені відвідає США на запрошення президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Підсумки переговорів та економічні рішення

Міністр закордонних справ Китаю Ван І назвав двосторонній саміт «історичним», під час якого лідери провели «глибоке спілкування та досягли суттєвих результатів». Окремо він відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері: сторони врегулювали доступ на ринки сільськогосподарської продукції та домовилися розширювати торгівлю в умовах взаємного зниження тарифів. Вашингтон і Пекін також вирішили заснувати спільні торгову та інвестиційну ради.

«Це була важлива зустріч, на якій глави двох держав провели глибоке спілкування та досягли суттєвих результатів», – заявив Ван І.

Конкретних торговельних результатів інвестори, однак, не дочекалися: американські фондові ринки відреагували зниженням, а ф'ючерси на нафту зросли через відсутність чітких домовленостей щодо відкриття Ормузької протоки.

Позиція щодо Ірану та України

Під час переговорів сторони також порушили питання міжнародної безпеки. Стосовно Ірану Пекін закликав обидві сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог і виступив за якнайшвидше відкриття Ормузької протоки після припинення вогню.

На тему війни в Україні китайська сторона, яка зберігає тісні відносини з Росією, заявила, що сподівається на швидке закінчення конфлікту. «Китай і США готові продовжувати підтримувати комунікацію та відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи», – заявив Ван І.

Тайвань, санкції та Путін у Пекіні

Трамп повідомив, що обговорив із Сі Цзіньпіном тему Тайваню і продажу американської зброї острову, проте не взяв жодних зобов'язань. «Я не даю жодних обіцянок ні в той, ні в інший бік», – сказав президент США на борту Air Force One. Визначитися з постачаннями зброї він пообіцяв «у найближчий час».

Трамп також заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які купують іранську нафту. Тим часом стало відомо, що Путін планує відвідати Пекін одразу після від'їзду американської делегації – вже 20 травня. Кремль охарактеризував поїздку як «рутинний контакт», який не матиме такого масштабу, як щойно завершений американсько-китайський саміт.



Нагадаємо, напередодні саміту Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року – оголошення прозвучало під час урочистого державного банкету в Пекіні 14 травня.