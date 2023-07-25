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Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди
Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі після зриву Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Клеверлі заявив, що Росія може почати здійснювати напади на цивільні судна, оскільки вона посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

«Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди», – сказав Клеверлі.

Раніше розвідка перехопила секретну доповідь Кремля про вихід із зернової угоди.

Нагадаємо, що Росія вийшла з Чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і  завдало масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві.

Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Як повідомлялося, уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.

Теги: Велика Британія зерно росія

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