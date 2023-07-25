Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі

Росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі після зриву Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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Клеверлі заявив, що Росія може почати здійснювати напади на цивільні судна, оскільки вона посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства.

«Ми будемо висвітлювати цю безсовісну поведінку в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Росія повинна припинити тримати в заручниках світові поставки продовольства і повернутися до угоди», – сказав Клеверлі.

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Раніше розвідка перехопила секретну доповідь Кремля про вихід із зернової угоди.

Нагадаємо, що Росія вийшла з Чорноморської ініціативи 17 липня і погрожувала військовими ризиками тим країнам, які вирішать відновити угоду без неї. Після цього Міноборони РФ заявило, що вважатиме «військовими цілями» всі кораблі, що прямують до українських портів, і завдало масованих ударів по елеваторах і морських і річкових гаванях в Одесі та Миколаєві.

Також Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Як повідомлялося, уряд України провів перемовини з іншими учасниками зернового ринку, та працює над розробкою альтернативних стратегій для продовження експорту аграрної продукції у разі припинення роботи зернового коридору.