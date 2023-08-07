Україна – Польща. Час взаємопідтримки, а не помилок

Польща та Україна зараз мають берегти свої дружні стосунки

Зіставляти «дружбу» з «конкуренцією» і прив’язувати це до війни звучить жахливо

В інтервʼю телеканалу «Фрідом» позаштатний радник президента Михайло Подоляк зокрема зазначив, що після закінчення війни Польща та Україна почнуть конкурувати між собою. «Ми будемо чітко займати проукраїнські позиції», – сказав радник.

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Такі заяви викликали бурю несприйняття у польських медіа і суспільстві.

Ми чудово розуміємо, наскільки нам зараз важлива військова підтримка від Польщі, наскільки важливою є підтримка наших євроатлантичних прагнень. Ми вдячні полякам за неоціненну допомогу українським біженцям.

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Звичайно, нас обурюють деякі політичні маніпуляції щодо українського збіжжя і однобічний погляд на складне для наших народів минуле. Але вибудовувати найкращі стосунки з Польщею у майбутньому – наш національний пріоритет.

Саме тому слова Михайла Подоляка були сприйняті у Польщі вкрай негативно.

Відомий політик з правлячої партії «Право і справедливість» Яцек Саріуш-Вольскі написав прямо: «Дякуємо за щирість». І слово «дякуємо» подав українською.

Відомий журналіст Яцек Леньскі зазначає:

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«Зіставляти «дружбу» з «конкуренцією» і прив’язувати це до війни звучить жахливо. Зараз ми дружимо, тому що ми бідуємо, а коли закінчиться війна, ми покажемо, що ми можемо, і, наприклад, витіснимо вас з якогось ринку дешевшою продукцією.

І ось що говорить хлопець, який представляє президента України. Україна, яка застрягла у війні з Росією, має драматичну військову, демографічну, соціально-економічну ситуацію. Словом, ледве жива, а наслідки війни жахливі й принижують Україну на десятиліття.

Вона потребуватиме співпраці та підтримки з боку Польщі ще багато років. І він говорить ці речі.

Це страшенна дурість. Знайомі українці хапаються за голови.»

Вислів Михайла Подоляка негативно коментують як провладні, так і опозиційні медіа.

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Дивно також, що комунікація зі світом Україною здійснюється на каналі Фрідом російською мовою. Коли російською українські політики поширюють російські ж наративи це очевидно сприймається нашими союзниками або як немудрість, або як провокація.