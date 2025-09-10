Верховний суд США розгляне законність введення Трампом масштабних тарифів

Розгляд справи про тарифи призначено на перший тиждень листопада

Верховний суд США погодився розглянути законність введення масштабних тарифів на іноземний імпорт, більшість з яких раніше було визнано незаконними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Суд оголосив, що оцінить законність більшості масштабних тарифів президента Дональда Трампа в короткий термін. Розгляд може вплинути на порядок денний чинної адміністрації Білого дому, визначивши подальший курс економіки США та світової торгівлі. Як зазначається, розгляд справи Верховним судом призначено на перший тиждень листопада 2025 року.

Нагадаємо, у серпні Апеляційний суд США постановив, що адміністрація Трампа перевищила повноваження, запровадивши глобальні тарифи на основі закону про надзвичайні економічні повноваження 1977 року. Судді наголосили, що закон не надає президентові прямого права вводити мита чи податки.

Суд у Вашингтоні більшістю голосів (сім проти чотирьох) визнав незаконними так звані «взаємні» мита та окремий пакет мит, запроваджений проти Китаю, Канади та Мексики. Судді аргументували це тим, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), на який посилалася адміністрація Трампа, не дає президенту права накладати мита чи будь-які інші збори. Закон традиційно використовувався для запровадження санкцій або заморожування активів, а не для торговельної політики.

Трамп став першим президентом, який використав IEEPA для накладання мит, стверджуючи, що це виправдано через торговельний дисбаланс і контрабанду наркотиків. Адміністрація наполягала, що закон дозволяє «регулювати» імпорт. Однак судді зазначили, що Конгрес не мав наміру надавати президенту необмежені повноваження у встановленні мит, оскільки це є виключним правом законодавчого органу, згідно з Конституцією США.

До слова, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.