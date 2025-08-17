Головна Світ Політика
search button user button menu button

Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство
фото з відкритих джерел

Марк Бернс назвав зустріч Трампа з Путіним на Алясці «критичним моментом» для Сполучених Штатів

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, звернувся до Вашингтона із закликом чітко підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у X.

Він назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці «критичним моментом» для Сполучених Штатів та глобальної боротьби за свободу.

«Америка повинна стояти на боці правди і справедливості. Зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці є критичним моментом як для нашої країни, так і для глобальної боротьби за свободу», – наголосив Бернс.

Пастор підкреслив, що Україна неодноразово йшла на перемир’я, тоді як Росія систематично його порушує.

«Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство. Невинні сім’ї руйнуються. Гинуть люди. Зараз не час для порожніх жестів. Зараз час для сміливого лідерства. Миру не досягти, замовчуючи жертв або винагороджуючи агресію. Миру можна досягти, твердо дотримуючись принципів. Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли на боці України і говорили правду владі», – заявив Бернс.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Теги: росія США путін Дональд Трамп Україна радник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Важкі бої за Покровськ та Добропілля: ЗСУ стримують наступ РФ
Покровський напрямок: розбір боїв і перспектив
15 серпня, 15:45
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
На засіданні співголовуватимуть Велика Британія та Німеччина
Глава Пентагону прибуде на наступний «Рамштайн»: названо дату
18 липня, 15:39
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на чемпіонаті світу
23 липня, 21:33
Глава США заявив, що Америку не цікавить економічна співпраця з Росією
«Стеж за словами». Трамп відреагував на погрози Медведєва
31 липня, 08:38
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4 серпня, 18:58
Внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення
Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки
15 серпня, 08:51
Саміт Путіна і Трампа тривав дві години 45 хвилин
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
Вчора, 02:36

Політика

Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
Мерц пообіцяв дати Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією
ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною
ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
США скасували торговельні переговори з Індією
США скасували торговельні переговори з Індією
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
12K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
7395
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2946
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2897
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua