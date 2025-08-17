Духовний радник Трампа закликав США стати на бік України у протистоянні з Росією

Бернс: Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство

Марк Бернс назвав зустріч Трампа з Путіним на Алясці «критичним моментом» для Сполучених Штатів

Духовний радник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, звернувся до Вашингтона із закликом чітко підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у X.

Він назвав зустріч Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці «критичним моментом» для Сполучених Штатів та глобальної боротьби за свободу.

«Америка повинна стояти на боці правди і справедливості. Зустріч президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці є критичним моментом як для нашої країни, так і для глобальної боротьби за свободу», – наголосив Бернс.

Пастор підкреслив, що Україна неодноразово йшла на перемир’я, тоді як Росія систематично його порушує.

«Україна багато разів погоджувалася на перемир’я, але саме Росія продовжує порушувати ці угоди і ескалувати насильство. Невинні сім’ї руйнуються. Гинуть люди. Зараз не час для порожніх жестів. Зараз час для сміливого лідерства. Миру не досягти, замовчуючи жертв або винагороджуючи агресію. Миру можна досягти, твердо дотримуючись принципів. Ми не служимо Богу плутанини. Ми служимо Богу справедливості, а справедливість вимагає, щоб ми стояли на боці України і говорили правду владі», – заявив Бернс.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.