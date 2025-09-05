Головна Світ Політика
Премʼєр Британії змінив міністра закордонних справ: досьє

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Купер є однією із найдосвідченіших політиків в уряді Стармера
фото з відкритих джерел

Іветт Купер замінить на посаді Девіда Леммі

Іветт Купер стала міністеркою закордонних справ Великої Британії. Вона замінить на посаді Девіда Леммі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

56-річна Купер, яка очолювала МВС, змінила на посаді Девіда Леммі, якого було призначено на посаду віцепрем'єр-міністра і міністра юстиції. Пост глави МВС зайняла Шабана Махмуд, яка раніше очолювала Мін'юст.

Купер є однією із найдосвідченіших політиків в уряді Стармера. Вона встигла попрацювати ще в уряді Гордона Брауна, де була заступником міністра фінансів у 2008-2009 роках, а також міністром праці та пенсій у 2009-2010 роках.

Коли Лейбористська партія перебувала в опозиції, Купер опікувалася питанням внутрішньої безпеки та боротьби зі злочинністю. Так, вона була тіньовим главою МВС у 2011-2015 роках, коли лейбористів очолював Ед Мілібенд, і головою парламентського комітету з внутрішніх справ у 2016-2021 роках. Купер повернулася на колишнє місце у 2021 році в складі нової команди Стармера, який став лідером Лейбористської партії у 2020 році.

Як відомо, Анджела Рейнер подала у відставку після того, як етичний контроль виявив порушення щодо податкових зобов'язань при оформленні покупки нерухомості на понад $1 млн. 45-річна Рейнер стала восьмим і найстаршим посадовцем, який покинув команду Стармера. Рейнер перебувала на провідних позиціях у Лейбористській партії з 2015 року і обійняла урядові посади у липні 2024 року, коли лейбористи перемогли на загальних виборах.

Теги: Велика Британія Кір Стармер

