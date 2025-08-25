Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском
У Трампа новий фаворит замість Ілона Маска
фото із відкритих джерел

Президент США призначив співзасновника Airbnb Джо Геббію виконувати обов'язки, які ранше були у Ілона Маска

Президент США Дональд Трамп призначив співзасновника Airbnb Джо Геббіа керівником модернізації урядових цифрових сервісів. Спеціально для цього створено Національну дизайн-студію. Про це пише «Главком»  із посиланням на Bild.

Таким чином, Геббіа візьме на себе частину обов'язків, які раніше виконував колишній головний радник Трампа Ілон Маск.

Геббіа вже оголосив, що урядові інтернет-сайти будуть оформлені так, щоб їх використання було таким самим простим і зручним, як App Store від Apple. Загалом він займатиметься редизайном близько 26 тис. федеральних веб-порталів, багато з яких застаріли. Під його керівництвом Національна студія має виконати це завдання максимум за три роки, після чого його буде закрито. 

Геббіа – дизайнер за освітою. У 2007 році він зіткнувся з нестачею вільних номерів і придумав здавати надувні матраци у своїй квартирі в Сан-Франциско. Сайт для цього Геббіа назвав AirBed & Breakfast. Ідея спрацювала, і незабаром він залучив двох партнерів і відкрив портал для інших користувачів, скоротивши назву Airbnb.

У наступні роки Airbnb став одним із найбільших у світі посередників на ринку оренди житла для відпочинку. У 2022 році Геббіа, який на той час вже розбагатів, відійшов від поточної діяльності своєї компанії і почав роботу в раді директорів Tesla. Він досі там перебуває. Таким чином, у Ілона Маска, мабуть, з'явилася нова людина поруч із Дональдом Трампом.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск тихо гальмує плани щодо створення політичної партії, повідомляючи союзникам, що хоче зосередитися на своїх компаніях. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск радник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Вони щойно вийшли з чогось настільки небезпечного – і при цьому говорять: «Ми хочемо продовжити збагачення». Хто б таке сказав?
Трамп різко розкритикував Іран за намір продовжити збагачення урану
27 липня, 22:35
Трамп: Він (Віткофф) їде до Росії, вірите чи ні
Трамп анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Росії
1 серпня, 01:31
Грем: Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
1 серпня, 23:44
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
Розмова Зеленського з Трампом, нова допомога для України. Головне за 5 серпня
5 серпня, 21:14
Критики побоюються, що поспішно організована розмова може зіграти на користь Путіна – колишнього працівника КДБ і досвідченого маніпулятора
Путін використає зустріч з Трампом у своїх інтересах – NYT
13 серпня, 00:37
За протоколом двосторонніх зустрічей найвищого рівня, будь-які привілеї, надані одному лідеру, мають забезпечуватися й іншому
Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
15 серпня, 02:47
Сьогодні Трамп із Зеленським та кількома європейськими лідерами провели онлайн-зустріч
Зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами. Головне за 13 серпня
13 серпня, 20:48
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
16 серпня, 02:15
Путін заявив, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
16 серпня, 18:48

Політика

Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском
Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском
Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України
Німеччина візьме участь у гарантіях безпеки для України
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
Російські силовики затримали заступника губернатора Курщини
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»
Словаччина пригрозила залишити Україну без дизельного пального через удари по «Дружбі»
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України
Президент Фінляндії назвав найкращого гаранта безпеки для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
14K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9841
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5787
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua