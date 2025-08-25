Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском

Президент США призначив співзасновника Airbnb Джо Геббію виконувати обов'язки, які ранше були у Ілона Маска

Президент США Дональд Трамп призначив співзасновника Airbnb Джо Геббіа керівником модернізації урядових цифрових сервісів. Спеціально для цього створено Національну дизайн-студію. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Таким чином, Геббіа візьме на себе частину обов'язків, які раніше виконував колишній головний радник Трампа Ілон Маск.

Геббіа вже оголосив, що урядові інтернет-сайти будуть оформлені так, щоб їх використання було таким самим простим і зручним, як App Store від Apple. Загалом він займатиметься редизайном близько 26 тис. федеральних веб-порталів, багато з яких застаріли. Під його керівництвом Національна студія має виконати це завдання максимум за три роки, після чого його буде закрито.

Геббіа – дизайнер за освітою. У 2007 році він зіткнувся з нестачею вільних номерів і придумав здавати надувні матраци у своїй квартирі в Сан-Франциско. Сайт для цього Геббіа назвав AirBed & Breakfast. Ідея спрацювала, і незабаром він залучив двох партнерів і відкрив портал для інших користувачів, скоротивши назву Airbnb.

У наступні роки Airbnb став одним із найбільших у світі посередників на ринку оренди житла для відпочинку. У 2022 році Геббіа, який на той час вже розбагатів, відійшов від поточної діяльності своєї компанії і почав роботу в раді директорів Tesla. Він досі там перебуває. Таким чином, у Ілона Маска, мабуть, з'явилася нова людина поруч із Дональдом Трампом.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск тихо гальмує плани щодо створення політичної партії, повідомляючи союзникам, що хоче зосередитися на своїх компаніях.