Трамп заявив про «великий прогрес» із Росією

Трамп заявив, що мав «чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, якої ніколи не мало бути»

Президент США запевнив, що мав «чудову зустріч» на Алясці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про «великий прогрес» щодо Росії, а також поскаржився на «фейкові ЗМІ», які не оцінили його старання. Про це повідомляє «Главком».

«Великий прогрес щодо Росії. Слідкуйте за оновленнями», – написав Трамп.

Він розкритикував так звані фейкові новини за нібито «спотворення правди», заявивши, що мав «чудову зустріч» на Алясці.

«Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках Угоди, фейкові новини та їхній партнери сказали б, що я зробив жахливу помилку та дуже погану угоду», – обурився Трамп.

Крім того, Трамп не зміг, щоби вкотре «не кинути камінь» у свого попередника Байдена. Він заявив, що мав «чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, якої ніколи не мало бути».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до пропозиції заморозити війну по лінії фронту.