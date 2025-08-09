Головна Світ Політика
Зустріч Путіна та Трампа офіційно підтверджена. Кремль розкрив подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
фото: Reuters

Трамп та Путін проведуть зустріч на Алясці 15 серпня

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив, що зустріч диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці. Слова помічника цитують пропагандистські ЗМІ, передає «Главком»

Ушаков пояснив, що Росія і США близькі сусіди, тому «цілком логічно, що саміт лідерів пройде на Алясці».

Повідомляється, що під час саміту лідери зосередяться на обговоренні варіантів довгострокового врегулювання війни проти України.

За словами Ушакова, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ. Він зазначив, що президенту США передано запрошення.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав місце, де вони з диктатором Володимиром Путіним проведуть переговори. 

Американський лідер офіційно повідомив, що зустріч відбудеться 15 серпня на Алясці.

«Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Володимиром Путіним, з Росії, відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Додаткові подробиці буде оголошено пізніше. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Також президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Після того, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав Москву для переговорів з диктатором Путіним з'явились численні публікації про майбутню зустріч Трампа та Путіна. 

Репортерка CNN розповіла, що саме росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом. Згодом Трамп на брифінгу заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором. 

Помічника Путіна Юрій Ушаков зазначив, що Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. 

Низка російських медіа з посиланням на власні «джерела» повідомлялии, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом може відбутися 15 серпня.

Теги: саміт путін Дональд Трамп переговори Аляска

