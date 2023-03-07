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Україна просить США надати касетні боєприпаси – Reuters

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна просить США надати касетні боєприпаси – Reuters
Касетний боєприпас
Фото: wikimedia (ілюстративне)

Україна хоче застосовувати бомби з касетних снарядів, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили

Уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил. Зокрема, влада закликала надати протиброньові бомби, що містяться в касетних снарядах MK-20. Про це повідомляє Reuters.

За словами двох американських законодавців, Україна хоче застосовувати бомби з касетних снарядів, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили.

Видання повідомляє, що Київ закликав членів Конгресу тиснути на Білий дім, щоб той ухвалив постачання зброї, але наразі немає жодної впевненості в тому, що адміністрація Байдена погодиться на це.

Касетні боєприпаси заборонені в понад 120 країнах як такі, що загрожують цивільному населенню. Зазвичай вони випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території. У США таке озброєння перестали виробляти ще в 2016 році, але на складах є ще понад один мільйон одиниць.

Зазначається, що представники США Джейсон Кроу та Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників, заявили, що Україна хоче отримати MK-20, касетну бомбу повітряного базування, для випуску окремих вибухових речовин із безпілотників. За їхніми словами, це доповнення до 155-мм артилерійських касетних снарядів, які Україна вже запросила.

Законодавці додали, що на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця українські чиновники закликали американських законодавців домагатися схвалення Білого дому.

Нагадаємо, що минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозиції щодо постачання Україні касетних боєприпасів.

Теги: допомога ЗСУ боєприпаси Україна

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