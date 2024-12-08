Американські війська завдали авіаударів по цілях ІДІЛ у Сирії

Байден: «Ми чітко усвідомлюємо, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом»

США завдали авіаударів по цілях терористичної організації Ісламська держава в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада. Про це сьогодні заявив американський президент Джо Байден, виступаючи в Білому домі.

«Ми чітко усвідомлюємо, що ІДІЛ спробує скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свої можливості, створити безпечний притулок. Ми не дозволимо цьому статися», – зазначив Байден.

За його словами, сьогодні американські війська завдали десятки авіаударів по таборах та бойовиках ІДІЛ на території Сирії.

Байден також назвав повалення режиму Башара Асада актом справедливості, що дає сирійцям історичну можливість.

«Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбивав буквально сотні тисяч невинних сирійців. Падіння режиму є фундаментальним актом справедливості. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни», – наголосив американський лідер.

Він також підкреслив, що місія США проти ІДІЛ буде збережена.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.