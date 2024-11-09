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Уряд Тайваню передав листа Трампу: про що це свідчить

Ірина Бура
glavcom.ua
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Уряд Тайваню передав листа Трампу: про що це свідчить
фото з відкритих джерел

Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду

Цього тижня уряд Тайваню таємно передав листа новообраному президенту США Дональду Трампу. Привітання з обранням демонструє застережливу політику у відносинах з главою Білого дому. Про це повідомляє CNN.

Листа передали колишньому чиновнику адміністрації Трампа під час приватного обіду.

Зазначається, таємна передача листа різко контрастує з телефонною розмовою між Трампом і президентом Тайваню після виборів 2016 року. Тоді викликала шок у всьому світі, адже ця розмова зламала десятиліттями усталену політику США щодо Тайваню. Обидва випадки однакову мету – привітати нового президента. Однак розбіжності в підходах демонструють, що Тайвань і багато інших країн світу зараз звертаються до Трампа інакше, ніж у минулому. Зокрема, вони намагаються розвивати «застережливу динаміку» у відносинах з новим президентом у перші дні після його перемоги на виборах.

«Минулого разу дехто вважав, що Тайвань начебто скористався Трампом. Тоді урядовці зателефонували політику та порушили десятиліття усталеної політики Вашингтона, за якою нові президенти не розмовляли з Тайванем через повагу США до політики єдиного Китаю», – зазначив колишній посадовець адміністрації Трампа.

За словами колишніх чиновників Трампа, ці дії також демонструють, що перехідна команда політика більш обдумано ставиться до розмов нового глави Білого дому зі світовими лідерами під час цього перехідного періоду.

Як повідомили джерела CNN, після перемоги на президентських виборах, Трамп не виходив на прямий контакт з урядом Тайваню. Однак, за їхніми словами, дзвінок між лідером Тайваню і Трампом усе ще потенційно може відбутися впродовж перехідного періоду.

Нагадаємо, під час зустрічі Байдена і Сі в листопаді минулого року поблизу Сан-Франциско Сі Цзіньпін і його помічники попросили Байдена і його команду змінити формулювання в офіційних заявах США. Китай хотів, щоб США говорили, що виступають проти незалежності Тайваню, замість нинішньої версії, яка полягає в тому, що США «не підтримують» незалежність Тайваню.

Теги: США Китай Дональд Трамп незалежність політика Тайвань Сі Цзіньпін

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