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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Крим та війна у Сирії. Що треба знати іноземним політикам, які торгують українськими територіями

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Військова операція РФ у Сирії – перше застосування ракет «Калібр». Довідка за матеріалами Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» (назви кораблів та систем озброєння надаються російською мовою)

Військова операція РФ у Сирії на підтримку президента Б. Асада – перша з 1991 широкомасштабна військова операція РФ за межами території колишнього СРСР. В ній з самого початку брав і бере участь ВМФ РФ, зокрема Чорноморський флот і Каспійська флотилія (обидва об’єднання до листопада 2023 були підпорядковані Південному воєнному округу, а потім головкому ВМФ).

30 вересня 2015 літаки ВПС РФ завдали перших авіаударів по сирійській території. А вже до кінця 2015 року авіація РФ здійснила близько 6 тисяч бойових вильотів.

7 жовтня 2015 з південної частини Каспійського моря чотири кораблі Каспійської флотилії - ракетний корвет «Дагестан» та малі ракетні кораблі (за класифікацією НАТО - корвети) «Град Свияжск», «Великий Устюг» та «Углич» виконали сумарно 26 пусків крилатих ракет «Калибр» по об'єктах в Сирії. Внаслідок бойового застосування ракет на дальності близько 1500 км було (за офіційними повідомленнями РФ) уражено 11 цілей.

17 листопада 2015 під час переходу з Балтійського флоту на Чорноморський  підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (другий із 6 нових підводних човнів (ПЧ) проекту 636.3 для ЧФ РФ) зі східної частини Середземного моря здійснив пуски крилатих ракет «Калібр» за цілями на околицях міста Ракка (Сирія).

Удар був здійснений не за настильною, а за балістичною траєкторією, щоб уникнути інцидентів через жваве судноплавство в Середземному морі.

Тобто перший випадок бойового застосування крилатих ракет з надводного корабля в історії збройних сил РФ записаний на «бойовий рахунок» Каспійської флотилії, а з підводного човна – на «бойовий рахунок» Чорноморського флоту РФ.

20 листопада 2015 з акваторії Каспійського моря тими ж кораблями Каспійської флотилії РФ вдруге було завдано масованого удару 18-ма крилатими ракетами комплексу Калібр-НК по цілях у сирійських провінціях Ракка, Ідліб та Алеппо.

В цілому зі 100 крилатих ракет «Калибр» морського базування, що були застосовані ВМФ РФ по цілях в Сирії, 56 належали надводним кораблям та підводним човнам Чорноморського флоту РФ, 44 – корветам Каспійської флотилії.

Удари по Сирії крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту РФ:

  • ПЧ «Ростов-на-Дону» – 08.12.15.
  • Корвет «Зеленый Дол» – 19.08.16.
  • Корвет «Серпухов» – 19.08.16.
  • Фрегат «Адмирал Григорович» – 15.11.16.
  • Фрегат «Адмирал Эссен» – 31.05.17.
  • ПЧ «Краснодар» – 31.05.17.
  • Фрегат «Адмирал Григорович» – 23.06.17.
  • ПЧ «Краснодар» – 23.06.17.
  • Фрегат «Адмирал Эссен» – 23.06.17.
  • Фрегат «Адмирал Эссен» – 05.09.17.
  • ПЧ «Великий Новгород» – 14.09.17.
  • ПЧ «Колпино» – 14.09.17.
  • ПЧ «Великий Новгород» – 22.09.17.
  • ПЧ «Великий Новгород» – 05.10.17.
  • ПЧ «Колпино» – 05.10.17.
  • ПЧ «Великий Новгород» – 31.10.17.
  • ПЧ «Колпино» – 03.11.17.

Нагадаємо для тих іноземних політиків і «аналітиків», хто ніяк не заспокоїться стосовно торгівлі українськими територіями, що з кінця 2015 до лютого  2022 (до перекриття турецьких проток для кораблів ВМФ РФ) окупований Кримський півострів разом із Новоросійськом був одним з основних плацдармів РФ в сирійській війні.

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Джерело
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Теги: Сирія авіація війна озброєння росія Крим

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