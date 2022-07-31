Американський аналітик пояснив, скільки Вашингтон допомагатиме Україні

«Ми даємо багато військової допомоги Україні і будемо давати ще більше»

Сполучені Штати Америки і надалі надаватимуть допомогу українцям, адже їм потрібні інструменти, щоб виграти війну якомога швидше. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав старший науковий співробітник неурядової організації American Foreign Policy Council Стівен Бланк.

«Ми даємо багато військової допомоги Україні і будемо надавати ще більше. Свідченням цього є закон, ухвалений Конгресом, який передбачає виділення $40 млрд. Україна потребує, я бачив оцінки, $5-10 млрд на місяць, щоб сплачувати рахунки. Мільярди доларів виділяються на закупівлю озброєнь і технологій. І якщо ця війна закінчиться, Бог його знає, скільки коштів потрібно для відбудови України. Тому допомога буде продовжуватись. Нам треба давати українцям інструменти, щоб вони виграли цю війну і якомога швидше», – сказав аналітик.

Стівен Бланк також розповів, що Україні необхідно зробити, щоб перемогти державу-терористку Росію.

«Перше – потрібно покласти край убивствам і руйнуванням. Друге – необхідно зняти зернову блокаду. І тоді зникне перспектива голоду за кордоном. Угода, яка була підписана, не варта нічого, враховуючи бомбардування росіянами Одеси. Ці два пункти повинні змусити Путіна зупинитися. Він має зрозуміти, що програє», – вважає Бланк.

Крім того, на думку аналітика, слід вирішувати питання, пов’язані з енергоресурсами. Тому що Путін вважатиме, що може шантажувати Європу.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки (США) готують черговий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох громадян Росії та чотирьох російських організацій за підтримку шкідливої діяльності кремля за кордоном, зокрема проти України, та втручання у виборчі процеси.