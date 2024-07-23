У Росії посилюють законодавство, щоб переслідувати будь-кого, хто висловлює незгоду з політикою Кремля

Нові закони розширюють визначення екстремізму та державної зради, погрожуючи свободі слова та громадянським свободам

Російське МВС опублікувало проєкт нової антитерористичної стратегії, яка значно розширює поняття «екстремізму» та вводить нові терміни, такі як «русофобія» та «ксенофобія». Ці зміни дозволять Кремлю переслідувати будь-кого, хто виступає проти його політики, вважаючи їхню опозицію етнічною нетерпимістю до росіян, які підтримують війну проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики вважають, що Кремль прагне використати ці нові визначення для залякування та придушення внутрішньої опозиції, а також для здобуття підтримки серед російських ультранаціоналістів. Ці дії також відповідають зусиллям Кремля підготувати росіян до тривалої війни та виправдати свою агресивну політику щодо України та інших країн.



Крім того, експерти ISW вважають, що Кремль прагне використати ці зміни для здобуття підтримки серед російських ультранаціоналістів. Зв'язуючи опозицію до війни з «русофобією» , Кремль сподівається мобілізувати націоналістичні настрої та виправдати свою агресивну політику.

Ці дії також узгоджуються з недавніми заявами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, який натякнув на тривалу війну в Україні та мету Кремля знищити українську державність. Розширення визначення екстремізму та посилення репресій проти опозиції можуть бути частиною підготовки Росії до тривалої конфронтації та виправдання її агресивних дій на міжнародній арені.



Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Тим часом українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.