Іран висунув умови для припинення вогню в Лівані

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але лише за умови, що Ізраїль припинить свою військову кампанію в Секторі Газа. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час свого візиту до Бейрута. Про це повідомляє Politico.

Ця заява прозвучала в п'ятницю, під час першого візиту високопоставленого іранського чиновника до ліванської столиці після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито голову «Хезболли» Хасана Насраллу. Арагчі підкреслив важливість використання дипломатичних можливостей для підтримки Лівану та регіону у боротьбі проти Ізраїлю.

Тим часом Ізраїль продовжує завдавати авіаударів по вищих командирах «Хезболли», що створює додаткову напругу в регіоні.

Нагадаємо, Ізраїль завдав серію авіаударів по південних районах Бейрута (відео).