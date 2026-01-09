Головна Світ Політика
AP: Радники Трампа зустрілися в Білому домі з посланцями Данії та Гренландії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Esther Horvath/The New York Times

Данія та Гренландія намагаються переконати США відмовитися від ідеї захоплення острова

Посланці Данії та Гренландії у Вашингтоні розпочали екстрені дипломатичні зусилля, щоб зупинити плани Дональда Трампа щодо зміни статусу арктичного острова. Як повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела, європейські дипломати намагаються достукатися як до американських законодавців, так і до ключових посадовців нової адміністрації, передає «Главком».

У четвер посол Данії Єспер Меллер Соренсен та головний представник Гренландії у США Якоб Ісбосетсен провели переговори з представниками Ради національної безпеки Білого дому. Головною темою обговорення стали поновлені наміри Трампа отримати контроль над островом. За даними данських урядовців, які говорили на умовах анонімності, дипломати вкрай занепокоєні риторикою президента про можливість придбання Гренландії, зокрема – згадками про «військовий шлях» вирішення питання.

Наразі офіційний Вашингтон утримується від коментарів: Білий дім не відповів на запити журналістів щодо результатів зустрічі. 

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю The New York Times зробив низку резонансних заяв, які ставлять під питання майбутнє трансатлантичної безпеки та світового правопорядку. Зокрема, він не виключив, що Сполученим Штатам доведеться обирати між збереженням НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

Трамп наголосив, що перехід Гренландії у власність США є стратегічно важливим кроком, який він назвав «психологічно необхідним» для успіху країни. За його словами, повноцінне володіння територією дає переваги, яких неможливо досягти через оренду чи дипломатичні угоди.

