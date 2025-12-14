Макрон після розмови з Зеленським: США, Європа та Україна прагнуть лише миру

«Франція є і залишатиметься поруч з Україною у побудові міцного та тривалого миру»

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у соціальній мережі, пише «Главком».

«Американці, європейці та українці прагнуть лише миру. Поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть міцно. Франція є і залишатиметься поруч з Україною у побудові міцного та тривалого миру, який може гарантувати безпеку та суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, мобілізованим для досягнення цієї мети», – написав Макрон.

Нагадаємо, переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США продовжаться у понеділок, 15 грудня.

«Завтра, у понеділок, у Берліні продовжаться спроби виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною і Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються», – ідеться в публікації видання Handelsblatt.

Також видання пише, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

Переговори між делегаціями України та США, розпочаті в неділю, тривали понад п’ять годин. За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модерувати процес залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.