Президент відповів, чи запланована зустріч з Трампом

Президент поки не повідомив, коли та де саме відбудеться зустріч з Трампом

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться тоді, коли сторони погодять фінальний документ мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це сказав український президент, відповідаючи на питання журналістів, пише «Главком».

«Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним (Дональдом Трампом – «Главком») зустрінемось», – сказав президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що американські представники проведуть консультації з росіянами після переговорів, що пройшли 14 та 15 грудня у Берліні. Згодом переговірники США проведуть зустріч з президентом Дональдом Трампом.

«Після цього наші команди зустрінуться в США найближчим часом. Думаю може навіть на вихідних. Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США» , – розповів президент.

До слова, Трамп на брифінгу заявив, що Україна вже втратила певні території та додав, що США та Європа працюють над гарантіями безпеки, щоб війна не повторилась знову.