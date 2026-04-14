У Кобленці музей збройних сил обмежив доступ для громадян 26 країн, включаючи Україну

Науково-дослідна колекція оборонних технологій у Кобленці, що є одним із найбільших військово-технічних музеїв Європи, офіційно обмежила доступ для громадян України. Нашу державу внесли до переліку країн, представникам яких заборонено огляд експозиції з міркувань «військової безпеки». Про це повідомляється на офіційному сайті музею, інформує «Главком».

На сайті опубліковано перелік з 26 країн, громадянам яких буде відмовлено у допуску. Окрім України в списку є такі країни як Афганістан, Іран, Ірак, Куба, Росія та Сирія. Водночас в списку також присутні такі країни як Молдова, Грузія та Вірменія.

«З міркувань військової безпеки громадянам держав, внесених до переліку країн у розумінні § 13 абзацу 1 пункту 17 Закону про перевірку благонадійності (SÜG), наразі відмовлено у доступі до колекції. Просимо зрозуміти», – йдеться в оголошенні музею.

Як повідомляють очевидці та офіційний сайт установи, заборона не є суто бюрократичною – її суворо дотримуються на вході. Відвідувачі зобов'язані пред'являти документи, що засвідчують громадянство, і у разі належності до вищезгаданого списку в доступі до зали відмовляють без винятків.

Зауважимо, колекція досліджень оборонних технологій у Кобленці заснована у 1962 році та розташована на нинішньому місці з 1982 року. Це одна з найбільших технічних виставок Німеччини з експозиційною площею понад 7200 квадратних метрів і близько 30 000 експонатів – від танків, бронетехніки та авіації до стрілецької зброї, уніформи та засобів зв'язку.

