Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
Музей збройних сил у німецькому місті Кобленці
фото з відкритих джерел

У Кобленці музей збройних сил обмежив доступ для громадян 26 країн, включаючи Україну

Науково-дослідна колекція оборонних технологій у Кобленці, що є одним із найбільших військово-технічних музеїв Європи, офіційно обмежила доступ для громадян України. Нашу державу внесли до переліку країн, представникам яких заборонено огляд експозиції з міркувань «військової безпеки». Про це повідомляється на офіційному сайті музею, інформує «Главком».

На сайті опубліковано перелік з 26 країн, громадянам яких буде відмовлено у допуску. Окрім України в списку є такі країни як Афганістан, Іран, Ірак, Куба, Росія та Сирія. Водночас в списку також присутні такі країни як Молдова, Грузія та Вірменія.

«З міркувань військової безпеки громадянам держав, внесених до переліку країн у розумінні § 13 абзацу 1 пункту 17 Закону про перевірку благонадійності (SÜG), наразі відмовлено у доступі до колекції. Просимо зрозуміти», – йдеться в оголошенні музею.

Як повідомляють очевидці та офіційний сайт установи, заборона не є суто бюрократичною – її суворо дотримуються на вході. Відвідувачі зобов'язані пред'являти документи, що засвідчують громадянство, і у разі належності до вищезгаданого списку в доступі до зали відмовляють без винятків.

Зауважимо, колекція досліджень оборонних технологій у Кобленці заснована у 1962 році та розташована на нинішньому місці з 1982 року. Це одна з найбільших технічних виставок Німеччини з експозиційною площею понад 7200 квадратних метрів і близько 30 000 експонатів – від танків, бронетехніки та авіації до стрілецької зброї, уніформи та засобів зв'язку. 

«Главком» писав, що 13-річний Богдан Калинів з села Коростів Стрийського району, що на Львівщині, відкрив музей. Школяр зібрав близько 600 різноманітних експонатів за роки повномасштабної війни. До того, як створити музей, Богдан вже займався волонтерством та виготовляв окопні свічки, розпалювачі та трав’яні збори для військових.

Раніше писали, що окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю. Музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» розташований у Львові в приміщенні тюрми, де розміщувалися каральні органи трьох окупаційних влад: польської, радянської та німецької. 

Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
