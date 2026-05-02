Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців

Шведські винищувачі Gripen модифікації E стають на крок ближчими до Повітряних сил ЗСУ. Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон заявив, що переговори щодо масштабного контракту перебувають на фінальній стадії, а фінансовим підґрунтям угоди стане рекордний кредитний пакет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

Гендиректор Saab Мікаель Йоханссон підтвердив, що компанія активно працює з урядами Швеції та України, а також міжнародними партнерами для завершення домовленостей. За його словами, технічна частина та виробничі потужності готові до виконання замовлення, проте останнє слово залишається за політиками.

Головним каталізатором угоди називають масштабний кредит Україні в розмірі 90 млрд євро, погодження якого дозволило перейти від обговорень до конкретного планування. На думку Йоханссона, наявність стабільного фінансування дозволить закрити всі юридичні питання протягом цього року.

Шлях до цієї угоди розпочався 22 жовтня 2025 року, коли Україна та Швеція підписали декларацію про наміри щодо оборонної співпраці. Документ передбачає постачання найсучаснішої модифікації літака – Gripen E.

