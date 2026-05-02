Угода про постачання 150 винищувачів Gripen Україні може бути укладена за кілька місяців

Максим Бурич
Шведські Saab JAS 39 Gripen – це сучасні багатоцільові винищувачі
фото з відкритих джерел

Шлях до цієї угоди розпочався 22 жовтня 2025 року

Шведські винищувачі Gripen модифікації E стають на крок ближчими до Повітряних сил ЗСУ. Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон заявив, що переговори щодо масштабного контракту перебувають на фінальній стадії, а фінансовим підґрунтям угоди стане рекордний кредитний пакет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

Гендиректор Saab Мікаель Йоханссон підтвердив, що компанія активно працює з урядами Швеції та України, а також міжнародними партнерами для завершення домовленостей. За його словами, технічна частина та виробничі потужності готові до виконання замовлення, проте останнє слово залишається за політиками.

Головним каталізатором угоди називають масштабний кредит Україні в розмірі 90 млрд євро, погодження якого дозволило перейти від обговорень до конкретного планування. На думку Йоханссона, наявність стабільного фінансування дозволить закрити всі юридичні питання протягом цього року.

Шлях до цієї угоди розпочався 22 жовтня 2025 року, коли Україна та Швеція підписали декларацію про наміри щодо оборонної співпраці. Документ передбачає постачання найсучаснішої модифікації літака – Gripen E.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари та повідомив деталі, пише «Главком».

Як зазначається, повітряні судна ворога було уражено на аеродромі «Шагол» в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.

Генштаб зазначає, що ступінь пошкоджень винищувачів уточнюється.

Теги: винищувач Швеція Україна

Читайте також

Чорнобильська атомна станція
США нададуть $100 млн на ремонт укриття на ЧАЕС
29 квiтня, 19:10
Співробітники СБУ затримали агента росіян, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної «цілі»
Затримано агента ГРУ, який прокладав ворогу маршрути для атак по Києву та Чернігівщині
29 квiтня, 10:29
Польща хоче випробовувати свої дрони в Україні
Польща випробовуватиме новітню зброю на полі бою в Україні
28 квiтня, 20:19
На думку ексречника Генштабу, войовнича риторика Лукашенка пов’язана з тим, що на нього тисне Путін
Напад на Україну з півночі? Експерт пояснив стратегію Путіна, який використовує Лукашенка
26 квiтня, 09:30
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Саме в Україні вирішується майбутнє світового порядку
Україна перебудовує глобальну архітектуру безпеки
21 квiтня, 19:21
Британія підключилася до фонду ЄС на €90 млрд для України
ЄС відкрив Британії доступ до програми озброєння України
17 квiтня, 13:12
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
5 квiтня, 16:28

Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини
Речниця НАТО зробила заяву про виведення військових США з Німеччини
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ
Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону
ЗМІ: реальна вартість війни проти Ірану в рази перевищує заяву Пентагону

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
