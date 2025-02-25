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Більшість українців не повернеться, але це не катастрофа. Міністр єдності ошелешив заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Більшість українців не повернеться, але це не катастрофа. Міністр єдності ошелешив заявою
Міністр: Для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів
фото: РБК-Україна

Уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців

Після того, як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення РФ, однак більша частина з емігрантів – не повернеться. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду».

«Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення. Також ми чітко розуміємо, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати», – заявив Чернишов.

За його словами, зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців. «Ми розраховуємо, що це відбудеться цього року», – зазначив Чернишов, говорячи про появу таких мотиваційних моделей.

У цілому, за словами міністра, Україна щороку втрачає 300 тис. людей через причини, які не пов’язані з війною. А для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.

«Главком» повідомляв, що у грудні минулого року в Україні з’явилося нове відомство – Міністерство національної єдності. Його керівником став Олексій Чернишов, який раніше  очолював правління НАК «Нафтогаз України».

А на початку нинішнього року стартував пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. В першу чергу заплановано повернення українців, які перебувають у Німеччині. 

До слова, за час війни українці навчилися єдності, і це є єдиним надбанням країни. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

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Теги: катастрофа міністр Україна безпека Олексій Чернишов українці еміграція біженці

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