Зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії. Стала відома дата

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території

Наразі невідомо, хто братиме участь у зустрічі від російської делегації

Делегації США та РФ щодо врегулювання російсько-української війни зустрінуться 18 лютого у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Axios, покликаючись на власні джерела.

До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Наразі невідомо, хто братиме участь у зустрічі від російської делегації, однак одне джерело повідомило, що, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

До слова, президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін прагне зупинити бойові дії в Україні.