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Маркарова: До Конгресу США внесено проєкт резолюції на підтримку України

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Маркарова: До Конгресу США внесено проєкт резолюції на підтримку України
У преамбулі документа підкреслюється, що вторгнення Росії в Україну розпочалося у 2014 році
фото з відкритих джерел

В основній частині резолюції конгресмени пропонують засудити російського диктатора Володимира Путіна

До Палати представників США подали проєкт резолюції на підтримку України в обороні від російського вторгнення. Авторами ініціативи є члени «Українського кокусу» в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.

Посолка зазначила, що члени Палати представників представили на розгляд двопартійний проєкт резолюції «Про вшанування героїчних жертв народу України через 3 роки після незаконної та неспровокованої війни президента Росії Володимира Путіна проти України 24 лютого 2022 року та про визнання жахливої ціни злочинів, які Росія скоювала проти людства, під час своєї агресії».

У преамбулі документа підкреслюється, що вторгнення Росії в Україну розпочалося у 2014 році. При цьому російський диктатор почав повномасштабну війну, щоб захопити всю територію України.

Також у преамбулі згадуються понад 100 тис. воєнних злочинів росіян проти України, депортація українських дітей до Росії та вбивства цивільних українців, які вчиняли окупанти.

В основній частині резолюції конгресмени, зокрема, пропонують:

  • підтвердити відданість народу України та рішучу підтримку України;
  • засудити російського диктатора Володимира Путіна;
  • висловити необхідність відновлення контролю України над тимчасово окупованими територіями;
  • підтвердити важливість Будапештського меморандуму та закликати Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, напередодні, 24 лютого, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що визнавала Росію державою-агресором та містила заклик вивести російські війська з України. Резолюцію підтримали понад 90 країн, проти були 18 (у тому числі сама Росія, а також Сполучені Штати та Ізраїль).

«Главком» повідомляв, що напередодні голосування США розіслали країнам-членам ООН лист із проханням проголосувати за американський варіант резолюції щодо війни РФ в Україні і проголосувати проти «будь-якого іншого варіанту чи поправок, представлених під час 11-ї надзвичайної спеціальної сесії 24 лютого 2025 року».

Державний секретар США Марко Рубіо потім пояснював, що Штати проголосували проти резолюції ООН, що засуджувала Росію за війну в Україні, оскільки та нібито була «антагоністичною». А ключовою метою адміністрації президента Дональда Трампа, за словами Рубіо, є «посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну».  

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Теги: росія окупанти Facebook депортація суверенітет диктатор 24 лютого США

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